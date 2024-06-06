Rusya’da troleybüs kazası: 1 ölü, 125 yaralı

Rusya'nın Kemerovo kentinde iki troleybüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 125 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya’da troleybüs kazası: 1 ölü, 125 yaralı

'nın Kemerovo kentinde içinde çok sayıda yolcu bulunan troleybüs korku dolu anlara sahne oldu.

Hızlandığı bir anda freni boşalan ve sağa sola savrulmaya başlayan troleybüs, bir süre sonra kontrolden çıkarak önde seyir halindeki troleybüse çarptı.

Can pazarının yaşandığı yolda iki yolcu hızla savrulan troleybüsten dışarıya fırladı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexei Kuznetsov kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk verilere göre troleybüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 125 kişi yaralandı” dedi.

Kuznetsov, troleybüsün 23 yaşındaki sürücüsünün de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu ekledi.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan Logovaya otoyolu, troleybüslerin çekilmesiyle tekrar açıldı.

Bölge savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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