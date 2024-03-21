Rusya'da yüzde 77,44'le seçime katılım rekoru

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 15-17 Mart arasında yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre yüzde 77,44 katılım oranı ile 1991'den bu yana modern Rusya tarihinin rekoru kırıldı.



Devlet Başkanı Vladimir Putin de şu ana kadar girdiği seçimlerde rekor oy aldı. Resmi sonuçlara göre Vladimir Putin oyların yüzde 87,28'sini alarak seçimin galibi oldu.

EN YAKIN RAKİBİ YÜZDE 4,31 OY ALDI



Vladimir Putin’i yüzde 4,31 oy oranıyla Rusya Komünist Partisi Adayı Nikolay Haritonov takip etti.



Seçimlerde üçüncü sırayı alan aday ise yüzde 3,85 ile Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov oldu.



Seçimleri son sırada tamamlayan aday ise yüzde 3,2 oy alan Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy oldu.



2030 yılına kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 7 Nisan'da Kremlin Sarayı’nda tören yapılması planlanıyor.