Rus haber ajanslarının servis ettiği görüntülerde Rus savaş uçağı Su-27'nin Baltık denizi üzerindeki uçaklara yaklaştığı görülüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı uçakların kimliği tespit edildikten sonra Rus hava sahasına girmemeleri için önleme yapıldığını açıkladı.
Baltık Denizi üzerinde benzer yakınlaşmalar zaman zaman yaşanıyor. Rusya bölgedeki NATO uçaklarının Rusya hava sahasını ihlal ettiğini iddia ediyor.
Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay ABD ve Rus savaş gemileri arasında yaşanmıştı.
Rusya'dan ABD ve İsveç savaş uçaklarına önleme
NTV HaberDünya
Doğu Avrupa semalarında Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç'e ait keşif uçaklarına önleme yaptı. Rusya Baltık Denizi'nde NATO uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini iddia ediyor.
Rus haber ajanslarının servis ettiği görüntülerde Rus savaş uçağı Su-27'nin Baltık denizi üzerindeki uçaklara yaklaştığı görülüyor.