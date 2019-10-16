Açıklamada, Suriye ve Türkiye'nin sahada nasıl işbirliği yapacakları konusunda anlaşmaları gerektiği vurgulandı.



Türkiye ve Suriye arasında sınırda güvenlik işbirliğinin de Rusya tarafından destekleneceği belirtildi.



Rusya'nın Şam yönetimi ve Kürtler arasında anlaşma sağlanması ve bunun hayata geçirilmesinde tarafları cesaretlendireceğini duyurdu.



Batılı güçlerin DAEŞ'e karşı oluşturduğu koalisyonunun Suriye'deki Kürtleri ayrılıkçılığa zorladığı belirtildi.



Batılı güçlerin terör örgütlerine katılmış olan ve daha sonra Suriye'yi terk eden vatandaşlarının sorumluluğunu alması gerektiğine dikkat çekildi.



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