Rusya'dan enerji hatlarına en büyük saldırı: 14 kişi öldü, madenciler mahsur kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği geniş çaplı saldırıda 60'tan fazla Şahed insansız hava aracı ve yaklaşık 90 füze ateşlediğini söyledi.



Saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Bu bombardımanın, savaşın 2022 Şubat'ta başlamasından bu yana enerji altyapısına yönelik en büyük saldırı olduğu belirtildi.



Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince açık bir şekilde görüyor: Enerji santralleri ve enerji tedarik hatları, bir hidroelektrik barajı, sıradan konutlar, hatta bir troleybüs" ifadelerini kullandı.

Enerji şirketi DTEK'e göre, ise Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde Rus bombardımanının yol açtığı elektrik kesintileri nedeniyle yeraltında mahsur kalan bin 60'tan fazla madenci tahliye edildi.



Etkilenen madenleri işleten firma, yaptığı açıklamada, tüm madencilerin tıbbi muayeneden geçirildiğini belirtti. Herhangi bir can kaybı olmadığını da ekledi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rus bombardımanının ardından Ukrayna'nın enerji sektöründeki durumun kontrol altında olduğunu ve ülke genelinde elektrik kesintilerine gerek olmadığını söyledi.



ELEKTRİK ARZINDA SORUNLAR YAŞANIYOR

Shmyhal, "Enerji ve sivil altyapıya yönelik büyük bir Rus füze saldırısı. Düşman bu sabah çeşitli türde füzeler ve insansız hava araçları kullanarak bir dizi bölgeye saldırdı. Bombardıman sonucunda bazı bölgelerde elektrik arzında sorunlar yaşanıyor. Genel olarak enerji sektöründeki durum kontrol altında, ülke genelinde elektrik kesintisine gerek yok. Kurtarma ekipleri ve enerji çalışanları ışığı hızlı bir şekilde geri getirmek için çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.



Shmyhal, Ukrayna'ya "daha fazla silah ve daha fazla hava savunma sistemi" tedarik edilmesi çağrısında bulundu.



GAZ ŞEBEKELERİNDE ONARIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ukrayna'nın devlete ait petrol ve gaz şirketi Naftogaz da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sistemine gece boyunca düzenlediği saldırılarda tesislerinin zarar gördüğünü söyledi.



Açıklamada, "Uzmanlar halihazırda hasarı onarmaya çalışıyor, tesislerin bazılarına elektrik tedariki çoktan sağlandı, gaz çalışanlarımız da hasarlı gaz şebekelerini onarmaya çalışıyor" denildi.

