Ukrayna Belgorod'u vuruyor: 9 bin çocuk tahliye edilecek

Belgorod valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hava saldırılarının artması nedeniyle sınır kenti Belgorod'dan 9 bin çocuğu tahliye etmeyi planladıklarını söyledi.



Yetkililer, Kiev'in bölgeye yönelik saldırılarında geçen haftadan bu yana 16 kişinin öldüğünü ve Başkan Vladimir Putin'in 2030'a kadar iktidarda kalmasını sağlayacak seçimler öncesinde bombardımanın yoğunlaştığını söylüyor.



İktidar partisi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda konuşan Gladkov, "Çok sayıda köyü boşaltıyoruz ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bombardımanı nedeniyle yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etmeyi planlıyoruz" dedi.



Seçimlerle ilgili konuşan bölge valisi, "Bölge sakinlerinin zor duruma yenik düşmemesinden ve her zamankinden daha fazla insanın sandık başına gelmesinden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



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Yeniden seçim zaferinin ardından düzenlediği basın toplantısında Putin, daha fazla saldırıyı önlemek için birlikleri tarafından ele geçirilen Belgorod'un bitişiğindeki Ukrayna topraklarında bir tampon veya "sıhhi bölge" oluşturmayı düşündüğünü söyledi.



Putin, "Bugün meydana gelen trajik olayları göz önünde bulundurarak, uygun gördüğümüz bir noktada Kiev rejimine bağlı bugünkü topraklarda 'tampon bölge' oluşturmak zorunda kalacağımızı göz ardı etmiyorum" diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin