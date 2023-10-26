Rusya'dan Gazze açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara dair başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye gönderilen yardımların girişine izin verilmediğine işaret eden Peskov, "Yalnızca iki düzine yardım kamyonunun girmesine izin verildi. Bu çok az. İnsanların çıkmalarına da izin verilmiyor." diye konuştu.

"GAZZE'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR, İNSANİ YARDIMLAR ULAŞTIRILMALI"



Peskov, durumun felaket boyutlarında olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de insani felaket yaşanıyor. İnsani yardımların oraya ulaştırılması gerek. Eğer kara harekatı başlatılırsa durum daha da kötüleşebilir." dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Peskov, "Herkese ateşkes çağrısı yapılmalı ve yalnızca bir tarafın eylemleri kınanamaz." ifadesini kullandı.