İsrail'den tanklarla Gazze baskını

Ancak uluslararası toplum, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çatışmaları geçici olarak durdurmayı başaramadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuna takıldı. 10 üyenin destek verdiği tasarıyı Birleşik Arap Emirlikleri de reddetti. İki üye de çekimser kaldı. Rusya'nın daha geniş çaplı ateştes için sunduğu karar tasarısı ise yeterli oy alamadı.