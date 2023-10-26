İsrail'den tanklarla Gazze baskını
İsrail, Gazze'nin kuzeyine 7 Ekim'den bu yana kara birlikleriyle en büyük baskını düzenledi. Tanklar, buldozerler eşliğinde bölgeye girerek Hamas hedeflerini vurdu. Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli rehinelerden 50'sinin öldüğünü idda etti. İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu ise, uluslararası baskılara rağmen kara harekatına hazırlandıklarını yineledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 20. gününde de devam ediyor.