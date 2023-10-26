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İsrail'den tanklarla Gazze baskını

İsrail, Gazze'nin kuzeyine 7 Ekim'den bu yana kara birlikleriyle en büyük baskını düzenledi. Tanklar, buldozerler eşliğinde bölgeye girerek Hamas hedeflerini vurdu. Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli rehinelerden 50'sinin öldüğünü idda etti. İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu ise, uluslararası baskılara rağmen kara harekatına hazırlandıklarını yineledi.

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 20. gününde de devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 2

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Bölgeyi günlerdir ağır bombardıman altında tutan İsrail bu kez karadan baskın yaptı. İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde tanklarla Gazze'ye girdi. Gazze'nin kuzeyine, 7 Ekim'den bu yana en büyük baskın gerçekleştirildi.

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İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 3

İsrail ordusu, "hedef gözetilerek" yapılan baskında çok sayıda "terör hücresi"nin hedef alındığını duyurdu. Tanklarla, Gazze'nin kuzeyindeki tanksavar roketlerinin ateşlendiği mevziler vuruldu. Ordu, bütün kara birliklerinin baskının ardından İsrail'e döndüğünü açıkladı. Baskının, savaşın sonraki aşamaları için hazırlık olduğu belirtildi.

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 4

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA 50 İSRAİLLİ REHİNE ÖLDÜ İDDİASI

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli rehinelerden 50'sinin öldüğünü duyurdu. İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 5

GAZZE'YE KARA HAREKATI MESAJI

İsrail, uluslararası toplumdan giderek artan baskılara rağmen Gazze'ye geniş çaplı kara harekatına hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kara harekatına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Operasyonun ne zaman yapılacağına, savaş kabinesinin uzlaşı ile karar vereceğini belirtti. İsrail lideri, Gazze'deki sivillerin güneye gitmeleri yönündeki çağrıyı yineledi.

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 6

Netanyahu'nun açıklamalarından kısa süre önce Amerikan yönetiminin İsrail'den operasyonu ertelemesini istediği iddiası ortaya atılmıştı. İddiaya göre Washington, İsrail'den, Ortadoğu'daki üslerini hava savunma sistemleriyle takviye edene kadar kara harekatına başlamamasını istedi. İsrail de kabul etti.

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 7

BIDEN: ESKİ DURUMA DÖNÜŞ OLMAYACAK

Ancak Wall Street Journal gazetesinin Pentagon'a dayandırdığı haberine Başkan Joe Biden'dan yalanlama geldi. Biden, İsrail'den operasyonu ertelemesini istemediğini söyledi. Amerikan Başkanı, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından önceki duruma dönüş olmayacağını belirtti. Barışın, iki  devletli çözümden geçtiğine inandığını dile getirdi.

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 8

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de çatışmanın Ortadoğu'nun dışına sıçrayabileceği uyarısı geldi. Putin, "kadınların, çocukların, yaşlıların; başka insanların suçları yüzünden ölmesi yanlış" dedi.

İsrail'den tanklarla Gazze baskını - 9

Ancak uluslararası toplum, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çatışmaları geçici olarak durdurmayı başaramadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuna takıldı. 10 üyenin destek verdiği tasarıyı Birleşik Arap Emirlikleri de reddetti. İki üye de çekimser kaldı. Rusya'nın daha geniş çaplı ateştes için sunduğu karar tasarısı ise yeterli oy alamadı.

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