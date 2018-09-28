Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye hava savunma sistemi tarafından Akdeniz'de düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bogdanov, Rus uçağının düşürülmesi konusunda İsrail ile sürekli temas halinde olduklarını da söyledi.
Suriye'nin kuzeyinde 17 Eylül'de düşen İl-20 tipi keşif uçağında 15 Rus mürettebat ölmüştü.
Rusya, İsrail jetlerinin bölgedeki bir hedefi vurmasından kısa bir süre sonra Suriye'nin Rus uçağını düşürdüğünü söyleyerek İsrail'i sorumlu tutmuştu.
Rusya'dan İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge açıklaması
NTV HaberDünya
Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat uyarınca İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması için hazırlıklar sürüyor. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'dan geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye hava savunma sistemi tarafından Akdeniz'de düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.