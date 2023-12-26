Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 3'ü çocuk 5 sivil öldü

Rusya'ya ait bir savaş uçağı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni vurdu. Hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 3'ü çocuk 5 sivil öldü

'de muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saat 21.15'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in Armanaz beldesine hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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