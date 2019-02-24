''Türkiye-Suriye sınırına Rus askeri polisi konuşlandırılabilir.''



Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Vietnam ve Çin televizyonlarına mülakat verdi.

Gündemde, Türkiye-Suriye sınırında kurulması planlanan ''güvenli bölge'' de vardı. Rus Bakan, ''güvenli bölge'' ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Askerlerin, hem Türkiye'nin hem Suriye'nin tavrı göz önünde bulundurarak tampon bölgenin nihai formatı üzerinde çalıştığını belirten Lavrov, 1998 Adana Mutabakatı'na gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:



''Türkiye ile Rusya arasında 1998 yılında imzalanan bir anlaşma (Adana Mutabakatı) çerçevesinde bir tampon bölge kurulması konusu konuşulmuştu. Anlaşmada sınır bölgesinde terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik işbirliği yapılması ve Türkiye tarafının Suriye topraklarında sınırın belli bölümlerinde faaliyet gösterebilmesi öngörülüyor. Şimdi askerler, Şam ve Türkiye’nin pozisyonlarını göz önünde bulundurarak konuyla ilgili ayrıntılar üzerinde anlaşmaya çalışıyor.''



Lavrov bu konuda ortak bir askeri adım atılmasının söz konusu olmadığını söyleyerek tampon bölgeye Rus askeri polisinin konuşlandırılabileceğini belirtti.



Rus Bakan, ''Prensipte karada ateşkes, güvenlik tedbirlerine riayet ve gerilimi azaltma bölgelerine yönelik anlaşmalarda Rus askeri polisinin konuşlandırılması deneyimine sahibiz. Söz konusu tampon bölge için de bu hala mümkün'' dedi.



Lavrov, Kürtlerin faaliyetlerinin Türkiye'yi endişelendirdiğini hatırlatarak konunun, Soçi'deki üçlü zirvede ele alındığını ancak ortak bir anlayışa henüz varılamadığını söyledi.



Sergey Lavrov şöyle konuştu:



''Türkiye ile hangi Kürtlerin terörist sayılması konusunda ortak bir anlayışa varılamadı. Türkiye'nin farklı bir tavrı var. Endişelerini anlıyoruz ancak yine de sap ile samanı birbirinden ayırıp, gerçekte hangi Kürt grupların aşırıcı olduğu ve hangilerinin Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğunun görülmesi gerek.''



Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de ortak askeri operasyon planlamadığını da belirtti.