Rusya'dan Ukrayna'ya askeri harekat: 137 kişi hayatını kaybetti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emri verdi.

Kiev yönetimi, operasyonun başladığın andan beri Rusya'nın Ukrayna topraklarına 200'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya, üç koldan saldırı halinde Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdürüyor.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Putin, saldırı sonrası ilk açıklamasında, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu" dedi.

Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık" diye konuştu.



Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor" dedi.



ZELENSKİ: 137 KAHRAMANIMIZI KAYBETTİK



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı.



Zelenski, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi.



Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenski, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil" diye konuştu.



"SABOTAJ GRUPLARI KİEV'E GİRDİ"



Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenski, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar" dedi.



Zelenski, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun" diye konuştu.



"YALNIZ BIRAKILDIK"



Ukrayna'ya yalnızca sözle değil, belirli şekilde destek olan ülkelere de minnettar olduklarını anlatan Ukrayna lideri, "Ancak ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor" diye konuştu.



"BİZİ NATO'YA ALMAYA HAZIR DEĞİLLER"



Zelenski Moskova'dan bugün konuşmaya hazır olduklarına dair açıklamalar geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller."



"HEPSİ KORKUYOR"



Avrupa'daki 27 liderin korktuklarının altını çizen Zelenski, "Hepsi korkuyor ve biz korkmuyoruz. Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak? Bunu hangi ülkeler temin edecek?" dedi.



Zelenski, devam eden işgalin sonunun konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Ama şimdi ülkenin kaderi tamamen ordumuza ve güvenlik güçlerimize bağlı" diye konuştu.



UKRAYNA'DA GENEL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.



Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğü girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.



Seferberlik kararının, Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle ülkenin savunmasını güçlendirmek için Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin önerisi kapsamında alındığı belirtildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik kapsamında, kaç kişinin silah altına alınacağını belirleyecek.



RUS ORDUSU ÇERNOBİL'İ ELE GEÇİRDİ



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.



Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

"RUSYA'NIN KAYBI 30'DAN FAZLA TANK, 130 ZIRHLI UÇAK, 7 UÇAK"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.



Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca "düşmanın" ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi.



Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.



"MARİUPOL AĞIR ATEŞ ALTINDA"



Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’un ağır ateş altında olduğunu ve yüzlerce patlamanın meydana geldiği bildirildi.



RUS BİRLİKLERİ HERSON'A GİRDİ



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson’a girdi" denildi.



ABD: RUSLAR 160'TAN FAZLA FÜZE FIRLATTI



ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını açıkladı.



Yetkili, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Ukrayna’ya önceki geceden beri farklı menzil ve kalibrelerde 160’tan fazla füze fırlattığını açıkladı.



"KİEV'E DAHA DA YAKLAŞTIKLARINA İNANIYORUZ"



Yetkili, daha önce bu sayıyı 100’den fazla olarak açıkladıklarını ancak hem Rusya’nın gün içinde füze fırlatmaya devam ettiğini hem de ellerindeki bilgileri güncellediklerini ve 160 sayısına ulaştıklarını belirtti.



Kuzeyden Ukrayna’ya giren Rus güçlerinin ne ölçüde hızlı ilerlediğini bilmediklerini belirten yetkili, “Ama Kiev’e daha da yaklaştıklarına inanıyoruz.” dedi.



Yetkili, Rusların Ukrayna'nın başkenti Kiev’e ne kadar sürede ulaşabileceğine ilişkin soruları da yanıtlamadı.



UKRAYNA: HOSTOMEL HAVAALANI'NI GERİ ALDIK



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanı'nı Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı.



Arestoviç, yaptığı açıklamada, havaalanının artık kendi kontrollerinde olduğunu, Rus çıkarma kuvvetlerinin yok edildiğini duyurdu.



UKRAYNA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Ukrayna'da başkent Kiev, Çerkasi, Dnipro ve Mykolaiv'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.



Saat 22:00'de başlayan yasak sabah 06.00'ya dek sürecek.



Sokağa çıkma yasağı süresince toplu ulaşımın çalışmayacağı ancak metro istasyonlarının barınak olarak kullanılmak üzere 24 saat açık olacağı belirtildi.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: BUGÜNKÜ HEDEFİMİZE ULAŞTIK



Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugünkü tüm hedeflerimize ulaştık" ifadelerini kullandı.



G7 LİDERLERİNDEN RUSYA’YA KINAMA



G7 liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Avrupa kıtasına savaşı yeniden getirerek, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdığını" belirtti.



BELARUS'TAN 4 FÜZE FIRLATILDI



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Belarus bölgesinden ülkesine 4 balistik füze ateşlendiğini duyurdu. Zalujnıy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Belarus bölgesinden Ukrayna'nın güneybatısı yönüne 4 balistik füze ateşlendiğini belirtti.



RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: DİYALOĞA DAİMA HAZIRIZ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ve Nato ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Diyaloğa daima hazırız. Hala uluslararası hukuk ve uluslararası sorumluluklarla dönme ihtimalinin olduğunu umuyoruz " açıklamasını yaptı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 74 yer üstü askeri altyapı unsurunu imha ettiğini duyurdu.



TOP MERMİSİ MAİUPOL'DE YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ



Ukraynalı yetkililer ise Mariupol'de top mermisinin yerleşim yerine düştüğünü ve kayıpların araştırıldığını bildirdi.



ŞİMDİYE KADAR 203'TEN FAZLA SALDIRI DÜZENLEDİ



Ukraynalı yetkililer şimdiye kadar Rusya'nın 203 saldırı düzenlediğini açıkladı.



Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki çatışmalarda bazı Rus askerlerini esir aldığını açıkladı.



KİEV'E GİRMEYE ÇALIŞAN 3 RUS HELİKOPTERİ VURULDU



Bunun yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel askeri havalimanına saldıran 3 Rus helikopterini vurduğunu duyurdu. Sınır yetkilileri Rus askerlerinin Belarus sınırındaki Zhytomyr bölgesinden Kiev'e girmeye çalıştığını ve Rusya'nın Grad roketatar sistemleri kullandığını açıkladı.



FSB: UKRAYNA SINIR MUHAFIZLARI, SINIRI TERK ETTİ



Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu. Ukrayna sınır yetkilileri, Rus askerlerinin Kiev'e girmeyi denediğini ve Rusya'nın Grad roket sistemi kullandığını söyledi.



KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İŞGAL SÖZCÜĞÜ KABUL EDİLEMEZ



Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın işgali hakkında kimsenin konuşmadığı ve bu sözcüğün kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca, "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Rusya'yı, demir bir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Rusya'nın Ukrayna operasyonu hedeflerine ulaşmalı. Putin'in isteği belli. Ukrayna'nın silahsızlanmasını istiyoruz" denildi.



KİEV: RUSYA 2. KEZ FÜZE SALDIRISI YAPIYOR



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu. Kiev’de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Rusya'nın 2. kez füze saldırısı yaptığını açıkladı. Ukrayna sınır yetkilileri de Rus helikopterlerinin, Kiev yakınındaki askeri havalimanı Gostomel'e saldırdırdığı duyurdu.



TASS: İKİ RUS SİVİL KARGO GEMİSİ FÜZEYLE VURULDU



Rus Tass Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Azak denizinde iki Rus sivil kargo gemisi Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu.Vurulan gemilerde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.



Ukrayna sınırında yaklaşık 135 bin Rus askeri, Donbas bölgesinde ise 120 bin Ukrayna askeri bulunuyor.

BELARUS DEVLET BAŞKANI: MİNSK'TE RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA GÖRÜŞME TEKLİF ETTİM



Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'ta Rusya ve Ukrayna arasında görüşme teklif ettiğini duyurdu.



MOLDOVA HAVA SAHASINI KAPATTI



Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, acil durum ilan etmeyi planladıklarını belirterek, on binlerce Ukraynalıyı ülkeye almaya hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca, Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı.



Moldova Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spınu, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin kararının yerel saatle 12.00'de uygulamaya konulacağını ve bu saatten itibaren hava sahasının kapatılacağını duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

ZELENSKİ: ANTİ-PUTİN KOALİSYONU KURUYORUZ



Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti. Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.



Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenski, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız" diye konuştu.



UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: TÜM ESKİ ASKERLERE SİLAH DAĞITACAĞIZ



Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutabilen gönüllü tüm eski askerlere silah dağıtılacağını açıkladı. Rezkinov, daha sonra yaptığı açıklamada Rusya'nın birçok bölgeden saldırdığını söyledi.



RUSYA YANLISI AYRILIKÇILAR: İKİ UKRAYNA UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK



Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki yerleşim bölgelerini hedef almadığı ve sivillerin tehdit edilmediği belirtildi.



REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA AİT 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ



Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.



Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini aktardı.

RIA: RUSYA UÇAKLARININ DÜŞTÜĞÜNÜN REDDETTİ



RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.



RUSYA: UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.



Rusya ve Ukrayna arasında 2013 yılında başlayan kriz, askeri operasyonla sonuçlandı.

RUSYA, AZAK DENİZİNDE TİCARİ GEMİLERİN HAREKETİNİ DURDURDU



Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu.



Ajanstan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığından alınan uyarı doğrultusunda 24 Şubat saat 04.00'ten itibaren Azak Denizi'nde sevkiyatların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.



Azak Denizi'ne hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kıyısı bulunuyor.



FİLODAN ÇIKARTMA HAREKATI



Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.



Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.



Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.



Ukrayna'da Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde sabah saatlerinden bu yana patlamalar yaşanıyor.

UKRAYNA'DA PATLAMA SESLERİ



Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.



Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.



Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.



Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine bomba düşmesi sonucu yapılar zarar gördü.

Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.



SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırı öncesi paylaştığı videoda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadesini kullandı.



Zelenski, daha sonra paylaştığı video mesajda, Rusya'nın saldırması nedeniyle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.



Chuhuiv kentindeki bombalı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.



Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.



LVİV'DE BOMBARDIMAN



Ukrayna Acil Servisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde bombardıman olduğunu bildirdi.

NTV EKİBİ PATLAMALARIN DUYULDUĞU MARİUPOL’DE