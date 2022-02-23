Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 22:51 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 07:48
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Gece saatlerinde ise Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edilmişti.
Rusya’nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna’nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.
Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.