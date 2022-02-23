Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in açıklaması öncesinde Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi. Öte yandan Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna’nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 22:51 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 07:48

Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 1

RUS ASKERİ KONVOYU DONBAS'A İLERLİYOR

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. 

Gece saatlerinde ise Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edilmişti.

Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 2

Rusya’nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna’nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 3

TANKLAR DONBAS'TA GÖRÜLDÜ

Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 4

AYRILIKÇILAR PUTİN'DEN YARDIM İSTEDİ

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.

Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 5

170 ATEŞKES İHLALİ OLDU

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 6
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 7
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 8
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 9
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 10
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 11
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 12
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 13
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 14
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 15
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 16
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 17
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 18
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 19
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 20
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 21
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 22
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 23
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 24
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 25
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 26
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 27
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 28
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 29
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 30
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 31
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 32
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 33
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 34
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 35
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 36
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 37
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 38
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 39
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 40
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 41
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 42
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 43
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 44
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 45
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 46
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 47
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 48
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 49
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 50
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 51
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 52
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 53
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 54
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 55
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 56
Harekat başladı: Rus tankları Donbas'ta - 57

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