Suriye'ye yeni asker sevkiyatı yapan Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'ya uyarı geldi.



Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, YPG'nin bölgeden çekilmemesi halinde sahada TSK ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Peskov, Rusya arasındaki mutabakatın sahada özenli bir şeklide uygulandığını belirtti. Peskov, "İlk etapta belirli pürüzler olabileceği elbette göz ardı edilemez. Durum çok karmaşık ve bir gecede normalleşme sağlanamaz. Çok zor ve özenli bir iş yapılıyor." dedi.



Rusya, Soçi'deki Suriye mutabakatinin hayata geçirilmesi ve YPG'li teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesini sağlamak için bölgeye takviye asker de gönderdi.



Bölgedeki Rus güçlerini takviye için 300 askeri polis Suriye'ye ulaştı. Rus askeri polisleri, Çeçenistan bölgesinden Suriye'ye gönderildi. Kamışlı ile Matala yerleşimi arasındaki yaklaşık 210 kilometrelik bir hat üzerinde devriye yaptıkları açıklandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Soçi'de Türkiye ile vardıkları mutabakatın, Kürt güçler dahil taraflardan tümünün haklarını garanti altına aldığını söyledi.



Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde NATO güçlerinin gözetiminde bir Güvenli Bölge oluşturulması ihtimaliniyse eleştirdi, "NATO ülkelerinin kendilerine böyle bir görev biçmiş olmasından bahsediyorsak, söylemeliyim ki bu fikirden iyi bir şey çıkacağını hiç sanmam" dedi.