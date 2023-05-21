Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?

Rusya, Bahmut kentini kontrol altına aldı. Taraflar arasında adeta prestij savaşına dönüşen kent, aylardır yoğun çatışmalara sahne oluyordu. Peki ülkenin doğusundaki bu küçük kenti kritik yapan neydi?

Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?
Fotoğraf: Reuters

Donetsk bölgesine bağlı Bahmut, - savaşının son aylarda en sıcak çatışmalarına sahne oldu.

Kent, saldırılarını artıran 'ya karşı Ukrayna askerlerinin direnişinin sembollerindendi. Rus ordusunun saldırı imkanlarının büyük bölümü Bahmut’a yönlendirildi. Paralı Wagner askeri güçleri de büyük ölçüde bölgeye kaydırıldı.

Savaşın kilit noktası haline gelen Bahmut, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre kontrol altına alındı.

KÖMÜR REZERVİNİN YÜZDE 93'ÜNE SAHİP

Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli? - 1

Savaşın kritik noktalarından olan Bahmut, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor.

Donetsk'in yüzde 55'ine sahip olan Rus birlikleri, ikmal yolunda yer alan kenti kontrol ederek kuzeye ilerlemeyi hedefliyor.

Ayrıca Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor.

Kentte kontrolü sağlayan Rusya'nın moral üstünlüğü ele geçirebileceği ifade ediliyor.

KENT HARABEYE DÖNDÜ

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Çatışmaların başladığı dönemde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut, şimdi bir hayalet kenti andırıyor. Çatışma alanına dönüşen kentte zarar görmeyen yapı kalmadı.

Bir zamanlar Ukraynalıların gezindiği sokaklar, yoğun çatışmalar nedeniyle harabeye döndü.

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