Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?

Savaşın kritik noktalarından olan Bahmut, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor.



Donetsk'in yüzde 55'ine sahip olan Rus birlikleri, ikmal yolunda yer alan kenti kontrol ederek kuzeye ilerlemeyi hedefliyor.



Ayrıca Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor.



Kentte kontrolü sağlayan Rusya'nın moral üstünlüğü ele geçirebileceği ifade ediliyor.

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