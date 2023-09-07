Ryanair CEO'suna pastalı saldırı

Ancak basın açıklaması öncesi iklim aktivistlerinin saldırısına uğradı. Ellerindeki pastaları O'Leary'nin yüzüne ve sırtına atan aktivistler, "Belçika'ya hoş geldin. Uçakların çevreyi kirletmesini durdurun" diye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.



Ryanair CEO'su ise yüzüne bulaşan pastayı silerek gazetecilere açıklama yapmaya devam etti.

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