Ryanair CEO'suna pastalı saldırı

İklim aktivistleri Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair'ın CEO'suna pastayla saldırdı.

Ryanair CEO'suna pastalı saldırı
Foto: Reuters

Pastalı , 'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği Komisyonu binası önünde yaşandı. Ryanair CEO'su Michael O'Leary, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Avrupa'daki havacılık uygulamalarıyla ilgili bir dilekçe sunmaya hazırlanıyordu.

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Ancak basın açıklaması öncesi iklim aktivistlerinin saldırısına uğradı. Ellerindeki pastaları O'Leary'nin yüzüne ve sırtına atan aktivistler, "Belçika'ya hoş geldin. Uçakların çevreyi kirletmesini durdurun" diye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

Ryanair CEO'su ise yüzüne bulaşan pastayı silerek gazetecilere açıklama yapmaya devam etti.

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