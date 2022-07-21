“Sadece evet, evet demektir”: İspanya’da açık bir rıza olmadan yaşanan cinsel ilişki tecavüz sayılacak

İspanya Senatosu, ülkede geniş çaplı bir öfkeye yol açan bir toplu tecavüz olayının ardından hükümetin tecavüze yönelik ceza yasalarını sertleştiren bir yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, rızaya dayalı cinsel ilişki için artık sessiz kalmak yerine partnerlerin onay vermesi gerekiyor.

Yeni yasa tasarısında, "Rıza, yalnızca bir kişi, davanın koşulları bağlamında, kişinin iradesini açıkça ifade eden eylemler yoluyla özgürce gösterdiğinde tanınır" denildi.

Bununla birlikte, yasa tasarısının Parlamento'da onaylanmasının ardından Ekim ayında yasalaşması bekleniyor.

İSPANYA'DAKİ TOPLU TECAVÜZ OLAYI

Diğer taraftan yasa tasarısı, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona'daki 2016 yılında düzenlenen boğa koşusu festivalinde, 18 yaşındaki bir kadının beş erkeğin toplu tecavüzne uğramasının ardından geldi.



İspanya'da 2016 yılında yaşanan toplu tecavüz olayında, mağdurdan kanıt istenmesi geniş çaplı protestolara yol açtı.

Kendilerine "kurt sürüsü" diyen erkekler, başlangıçta tecavüzden değil, "cinsel tacizden" hüküm giydiler. Yeni tasarı kanunlaşırsa, bu daha küçük suç ceza kanunundan silinecek.

MAĞDUR, RIZASI OLMADIĞINI KANITLAYAMADI

Bununla birlikte, adamlardan ikisi kadının sessiz ve pasif olarak gösterildiği saldırıyı filme aldı. Yargıçların ise bu durumu kadının rıza gösterdiği şeklinde yorumladı. İspanya'nın mevcut ceza kanuna göre tecavüzün şiddet veya gözdağı içermesi gerektiğini vurgulayan bu karar, reform talep etmek için ülke çapında büyük protestolara yol açtı.



Öte yandan, 2019'da Yüksek Mahkeme kararı bozdu, beş adam da tecavüzden de hüküm giydi ve cezaları dokuz yıldan 15'er yıla çıktı.



Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, Haziran 2018'de göreve geldiğinde tecavüz davalarındaki belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan bir rıza yasası çıkarma sözü vermişti.