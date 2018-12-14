Sarı Yelekliler eylemler konusunda ikiye bölündü. Azınlıkta olan bir grup, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından hafta başında açıklanan önlem paketini "diyalog kapısı aralandı" olarak tanımlayıp, eylemlere ara verilmesini istiyor.



Fransa hükümeti de, Cumhurbaşkanı Macron'un önlemlerini ve Strasbourg'da meydana gelen terör saldırısını gerekçe gösterip eylemlere son verilmesini istedi.



Hükümet buna rağmen şu ana kadar hiçbir gösteriye yasak getirmedi. Paris Emniyet Müdürlüğü ise yarın için en kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu bildirdi.



Yarın geçen hafta olduğu gibi Paris'te zırhlı araçlarla donatılmış yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı belirtildi.



Sarı Yeleklilerin 8 Aralık cumartesi günü yaptığı eylemlere ülke genelinde 136 bin kişi katılmış, 2 binden fazla kişi yakalanmış, bunlardan 1700'ü gözaltına alınmıştı. Eylemlerde 264 kişi de yaralanmıştı.



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