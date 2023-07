Savaş döneminde Kiev’de hayat

Deniz Berktay Kiev’den yazıyor...



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başladığı 2022 Şubat ve Mart aylarında NTV’yi takip edenler, benim o dönemde gelişmeleri an be an Kiev’den aktardığımı hatırlayacaktır (sosyal medyada o dönemde benden, “NTV’nin dakika başı ekrana çıkardığı saçsız arkadaş” diye bahsediliyordu). Hemen söyleyeyim, ben, savaş muhabiri değilim: Sadece, yaşadığı yer savaşın ortasında kalmış bir gazeteciyim. Ruslar’ın Kiev’i üç taraftan kuşatmasına rağmen, üç hafta Kiev’de kalmış, fakat kuşatmanın tamamlanması tehlikesi ortaya çıkınca, yirmi günlüğüne Ukrayna’nın Vinnitsa şehrine geçmiş ve tehlikenin kısmen geçtiğini görünce, Kiev’e dönüvermiştim. O zamandan beridir de, Kiev’den pek çıkmadım.



Geçenlerde, savaşın başlamasıyla birlikte Kiev’den ayrılmış fakat artık Kiev’e dönmüş bir Türk arkadaşımla konuşuyorduk. Sirenlerin çalması ve gece uzaktan uzağa patlamaların duyulması, onu korkutmuş. Kiev’de durumun anormal olduğunu söylüyor.

KİEV'DE SAVAŞIN İLK GÜNLERİ