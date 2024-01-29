UKRAYNA HALKI MERAK EDİYOR



Muhabirin iddiasına göre bu tür sorular ve şikayetler Ukrayna siyasi arenasında ve Ukrayna genelinde halk arasında şimdiden yankı bulmaya başladı.

İnsanlar Ukrayna'nın neden daha hazırlıklı olmadığını ve neden daha erken haberdar edilmediklerini sorguluyor.



Time dergisi dış muhabiri Shuster, başkanlık kampanyası başladığından beri Zelensky'yi takip ediyor; bu onun sadece başkana değil, yakın çevresine ve ailesine de olağanüstü erişim sağlamasına yardımcı olan bir ilişki.



Savaş süresince Zelenski'nin ekibiyle yakından etkileşime geçen muhabir devlet başkanının dramatik değişiklikler geçirse bile inatçılığından ödün vermediğini, karar alırken ısrarcı olduğunu ve nadiren ikinci kez düşündüğünü vurguluyor.