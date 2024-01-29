Rusya ve Ukrayna savaşını yakından takip eden bir uzman savaşın sonucu her ne olursa olsun Volodimir Zelenski'nin halkı ile hesaplaşması gerekeceğini iddia etti.
Rusya ve Ukrayna'yı takip eden 17 yıllık kıdemli muhabir Simon Shuster, "Savaştan sonra bir noktada, hatta belki savaş sırasında bile, yeterince hazırlık yapılmaması nedeniyle kesinlikle bir hesaplaşma olacak." ifadelerini kullandı.
UKRAYNA HALKI MERAK EDİYOR
Muhabirin iddiasına göre bu tür sorular ve şikayetler Ukrayna siyasi arenasında ve Ukrayna genelinde halk arasında şimdiden yankı bulmaya başladı.
İnsanlar Ukrayna'nın neden daha hazırlıklı olmadığını ve neden daha erken haberdar edilmediklerini sorguluyor.
Time dergisi dış muhabiri Shuster, başkanlık kampanyası başladığından beri Zelensky'yi takip ediyor; bu onun sadece başkana değil, yakın çevresine ve ailesine de olağanüstü erişim sağlamasına yardımcı olan bir ilişki.
Savaş süresince Zelenski'nin ekibiyle yakından etkileşime geçen muhabir devlet başkanının dramatik değişiklikler geçirse bile inatçılığından ödün vermediğini, karar alırken ısrarcı olduğunu ve nadiren ikinci kez düşündüğünü vurguluyor.
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