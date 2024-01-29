Savaş sonunda Zelenski'nin halkı ile hesaplaşması gerekebilir

Bir uzmana göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya ile savaş sona erdiğinde ya muzaffer Moskova ile ya da dolambaçlı bir direnişin ardından bazı sorulara yanıt isteyen halkı ile hesaplaşması gerekecek.

Savaş sonunda Zelenski'nin halkı ile hesaplaşması gerekebilir

ve savaşını yakından takip eden bir uzman savaşın sonucu her ne olursa olsun Volodimir Zelenski'nin halkı ile hesaplaşması gerekeceğini iddia etti.

Rusya ve 'yı takip eden 17 yıllık kıdemli muhabir Simon Shuster, "Savaştan sonra bir noktada, hatta belki savaş sırasında bile, yeterince hazırlık yapılmaması nedeniyle kesinlikle bir hesaplaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş alanında duraklama olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş alanında duraklama olmayacak

Haberi Görüntüle

UKRAYNA HALKI MERAK EDİYOR

Muhabirin iddiasına göre bu tür sorular ve şikayetler Ukrayna siyasi arenasında ve Ukrayna genelinde halk arasında şimdiden yankı bulmaya başladı.

İnsanlar Ukrayna'nın neden daha hazırlıklı olmadığını ve neden daha erken haberdar edilmediklerini sorguluyor.

Time dergisi dış muhabiri Shuster, başkanlık kampanyası başladığından beri Zelensky'yi takip ediyor; bu onun sadece başkana değil, yakın çevresine ve ailesine de olağanüstü erişim sağlamasına yardımcı olan bir ilişki.

Savaş süresince Zelenski'nin ekibiyle yakından etkileşime geçen muhabir devlet başkanının dramatik değişiklikler geçirse bile inatçılığından ödün vermediğini, karar alırken ısrarcı olduğunu ve nadiren ikinci kez düşündüğünü vurguluyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...