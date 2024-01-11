Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş alanında duraklama olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Estonya’ya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi. Başkent Tallinn’de görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya ile savaş ve NATO ile işbirliği konularına değindi.



Zelenskiy, çatışmaların durdurulması senaryosunun Rusya’ya fayda sağlayacağını belirterek, "Savaş alanında herhangi bir duraklama olamayacak çünkü böyle bir karar Rusya Federasyonu'na fayda sağlar ve gelecekte Ukrayna'ya karşı savaşın sürmesine neden olur. Bu adım, savaşı bitirmez, Rusya ile siyasi diyaloğa da götürmez." diye konuştu.



NATO ile ilişkiler konusuna da değinen Zelenskiy, "Washington'daki zirvede NATO'ya daveti hak ediyoruz. Kiev bu adıma hazır. Rusya tehdidini önleyecek en iyi güvenlik garantisi bu olur." ifadesini kullandı.



ESTONYA'DAN 1,2 MİLYAR EURO YARDIM SÖZÜ



Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise NATO’ya katılım sürecinin uzun zaman aldığını hatırlattı.



Ukrayna’nın NATO üyeliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Karis, "Demokratik tüm ülkeler için kendini savunmanın tek yolu NATO’ya katılımdır." dedi.



Karis, Estonya olarak 2027'ye kadar Ukrayna’ya 1,2 milyar avro yardım sağlayacağını söyledi.