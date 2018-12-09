İlişkili Haberler Ermenistan halkı erken seçim için sandık başında

Başbakan Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da bir anaokulunda oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Devrim, amaçlarına bugün yapılan seçimle ulaşmış oluyor" diyen Paşinyan, Ermenistan'da demokrasiyi kurumsal olarak güçlendirmek istediğini belirtti.



Paşinyan, "Bizim en büyük amacımız açık ve demokratik seçimlerin yapılabilmesini sağlamaktı. Bugünkü seçimler özgür, demokratik ve müreffeh bir Ermenistan'a doğru giden ilk adımımız" diye konuştu.



Nikol Paşinyan, Ermenistan'da seçim öncesinde başbakanlık yetkilerini kullanarak avantaj elde etmeye çalıştığına yönelik iddiaları ise reddetti.



Ermenistan'ın eski lideri Robert Koçaryan'ın, 2008'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle önceki gün tutuklanmasını sağlamak için mahkemeye talimat verdiği iddialarını da yanıtlayan Paşinyan, bu yönde ortaya çıkan bazı ses kayıtlarının montaj olduğunu savunarak "Ermenistan'da mahkemeler hiçbir zaman bugünkü kadar özgür olmadı" ifadesini kullandı.



Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerle ilgili soru üzerine, konu hakkında şu anda değil, seçimden sonraki günlerde konuşacağını belirtti.



Ermenistan'da 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan'ın anayasa değişikliği yaptıktan sonra başbakan olarak iktidarını sürdürmesine itiraz eden on binlerce kişi, yoksuzlukla mücadele ve daha fazla demokrasi gibi taleplerle nisan ayında gösteriler düzenlemişti. Gösteriler üzerine Sarkisyan istifa etmiş, gösterilere öncülük eden Paşinyan, partisinin 105 üyeli mecliste 9 milletvekili olmasına rağmen protestolara karşı koyamayan birçok parlamento üyesinin oylarıyla başbakan seçilmişti.



Paşinyan, ülkede bir an önce erken seçime gidilmesini isteyerek erken seçimin önünü açmak için ekim ayında başbakanlık görevinden istifa etti. Bunun ardından parlamentoda yapılan iki oylamada da başbakan belirlenemedi. Böylece 9 Aralık'ta erken seçim düzenlenmesi kararı alındı.



Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 12 saat sürecek. Seçime katılım oranının daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 60 civarında olması bekleniyor.



Halkın 5 yıl için seçeceği milletvekillerinin parlamentoda yapacağı oylamayla başbakan belirlenecek.

