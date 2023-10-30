Shani Louk, Hamas'ın saldırısında hayatını kaybetti

Ricarda Louk, Hamas'ın Aksa Tufanı baskını sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerde kamyonetteki Hamas militanları yanında görülen yarı çıplak kadının kendi kızı olduğunu açıklamış ve kamuoyundan yardım istemişti.



Aile önce Shani Louk'un ağır yaralı olarak Gazze Şeridi'ne götürüldüğünü düşünmüştü.



Der Spiegel'in haberinde, Almanya'nın Ravensburg kenti doğumlu olan Ricarda Louk'un 30 yıldır İsrail'de yaşadığı, kızı Shani'nin de İsrail'de doğduğu belirtilmişti. Haberde çifte vatandaş olan Shani Louk'un sık sık Almanya'ya, annesinin ailesini ziyarete geldiği ifade edilmişti.



İSRAİL: HAMAS 239 KİŞİYİ REHİN ALDI

Hamas, İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda çok sayıda kişiyi kaçırarak rehin almıştı. İsrail ordusunun Pazar akşamı yaptığı açıklamaya göre 239 kişi Hamas'ın elinde rehin. Daha önce bu sayı 229 olarak açıklanmıştı. Hamas, şimdiye kadar dört rehineyi serbest bıraktı.



İsrail ordusu, Hamas'ın saldırılarından bu yana 40 kişinin de kayıp olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtti.



Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonucu yaklaşık 1400 kişi de hayatını kaybetti. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler'in sayısının ise 8 bini geçtiğini olduğunu duyurdu.