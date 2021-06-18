SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Türkiye'den Fransa'ya giden yolcular için uygulanan karantina şartı kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 18.06.2021 - 17:08

SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını açıkladı.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Genel Müdürlükçe hazırlanan "ülkelere giriş tablosu"nun bugün itibarıyla güncellendiği belirtildi. Duyuruda, "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır" denildi.

Fransa, Türkiye'yi Covid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

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