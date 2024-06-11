Singapur Havayolları'ndan 10 bin dolar tazminat teklifi

Singapur Havayolları, türbülans nedeniyle bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı uçuşta seyahat eden yolculara tazminat ödemeyi teklif etti.

Singapur Havayolları'ndan 10 bin dolar tazminat teklifi

Havayolları, şiddetli türbülansın yaşandığı "SQ321" sefer sayılı Londra-Singapur uçuşunda seyahat eden yolculara tazminat ödemeyi teklif etti.

Singapur Havayolları, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "SQ321" sefer sayılı Londra-Singapur uçuşunda geçen ay yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle mağdur olan tüm yolculardan özür diledi.

Türbülans nedeniyle yaralanan yolcuların her birine 10 bin dolar tazminat ödemeyi teklif eden Havayolları, ağır yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan yolcuların acil ihtiyaçlarını karşılamak için de 25 bin dolar avans ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Singapur Havayolları, bütün yolculara uçuş ücretinin iade edileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU? 

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, şiddetli türbülansa girmişti.

Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

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