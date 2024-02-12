Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah saldırısı felakete yol açacak

Tıbbi yardım amaçlı sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, (MSF) İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin uyarıda bulundu.

MSF Direktörü Meinie Nicolai, saldırının "felakete" yol açabileceğini belirterek, "Hava bombardımanı sürerken, çadırlarda ve geçici barınaklarda kalan 1 milyondan fazla insan, devam eden katliamda şimdi dramatik bir tahliye ile karşı karşıya" dedi.

Gazze'de güvenl hiçbir yer olmadığını söyleyen Nicolai, tekrarlanan zorla yer değiştirmelerin, insanları Refah'a ittiğini ve orada küçük bir toprak parçasına sıkışmış durumda olduklarını ifade etti.

Nicolai, şunları söyledi: "Bütün bunlar dünya liderlerinin gözünün önünde yaşanıyor. Gazze'de çalışmak neredeyse imkansız hale geldi. Filistinlilere hayat kurtarıcı bakım sağlama yönündeki tüm çabalarımız İsrail'in düşmanca tutumu nedeniyle azaldı."



MSF direktörü ayrıca Tel Aviv hükümetine, saldırıları derhal durdurması ve ABD dahil tüm destek veren hükümetlere bütüncül ve kalıcı bir ateşkes yapılması için harekete geçme çağrısında bulundu.



