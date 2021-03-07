Sırası gelmeden Covid-19 aşısı yaptıran belediye başkanı görevi bırakıyor

İtalya'da sırası gelmeden yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdığı ortaya çıkan Corleone Belediye Başkanı Nicolo Nicolosi, tepkiler üzerine görevinden ayrılacağını duyurdu.



Termini Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma ve İtalyan jandarması sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, ocakta yasada belirtilen öncelik sırasına girmemesine rağmen aşı yaptıran belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri kamuoyunun tepkisini çekti.



Tepkiler sonrası Başkan Nicolosi, belediyenin Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, istifasını sunmak için yarın belediye meclisini toplantıya çağırdığını belirtti.



78 yaşındaki Nicolosi, aşı yaptırmasını ise "Belediye Başkanı bölgedeki sağlık otoritesidir. Bunun için aşıyı aldım." sözleriyle savundu.



Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya, aşılamada önceliği sağlık çalışanlarına, kronik rahatsızlıkları bulunanlara ve 80 yaş üstündekilere vermişti. İtalya aşılama kampanyasında ilk haftalarda hızlı ilerleme kaydetse de Avrupa genelinde aşı tedarikinde yaşanan gecikmeler nedeniyle hız kesmişti. Ülkede bugün itibarıyla aşılananların sayısı 5 milyon 403 bin 468 olurken, bunların 1 milyon 649 bin 883'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.



Ülkede 3 milyonu aşkın kişiye Covid-19 bulaşırken, ölü sayısı 100 bine yaklaştı.

