"Sırbistan Çin'den uçaksavar sistemi aldı" iddiası

Çin Hava Kuvvetlerine ait altı nakliye uçağı Belgrad'ın Nikola Tesla havaalanında görüntülendi. Uçakların Sırp ordusu için HQ-22 uçaksavar karadan havaya füze sistemleri getirdiği iddia edildi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 10.04.2022 - 20:10

"Sırbistan Çin'den uçaksavar sistemi aldı" iddiası

'ın bu hafta sonu 'den “örtülü bir operasyonla” uçaksavar sistemi teslim aldığı iddia edildi.

Askeri uzmanlar, yaptıkları açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait altı Y-20 nakliye uçağının dün erken saatlerde Belgrad'ın sivil havaalanına indiğini ve Sırp ordusu için HQ-22 uçaksavar karadan havaya füze sistemleri getirdiğini belirtti.

Askeri işaretlere sahip Çin kargo uçakları, Belgrad'ın Nikola Tesla havaalanında görüntülendi.

Sırbistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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