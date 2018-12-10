"Balkanlar'ın en büyük uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen Darko Saric, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Daha önce 20 yıl hapse mahkum edilen ancak itiraz başvurusunun ardından temyiz mahkemesinin "yeniden yargılanması" kararı verdiği Sırp uyuşturucu baronunun davasında nihai karar açıklandı.



Belgrad Yüksek Mahkemesi, Latin Amerika ülkelerinden 5,7 ton kokaini Avrupa ülkelerine kaçıran Saric'i 15 yıl hapse mahkum etti.



Aynı davada yargılanan ve suçun organizatörlerinden oldukları belirtilen Darko Sokovic 15 yıl, Zeljko Vujanovic ise 14 yıl hapis cezası aldı.



Sanıklardan 3'üne hakkında mahkeme ile iş birliği yaparak tanık olmayı kabul ettikleri gerekçesiyle 5 ila 10 ay hapis cezası verilirken, 18 sanık ise 10 ila 13 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.



Karadağ'da 2014'te yakalanmasının ardından Sırbistan'a iade edilen Saric, 2015'te Belgrad Özel Mahkemesince 20 yıl hapse mahkum edilmiş ancak bu karar temyiz mahkemesince iptal edilerek davanın yeniden görülmesine hükmedilmişti.



Bölgenin en büyük uyuşturucu baronu olarak nitelendirilen Saric, 2008 ve 2009'da Uruguay, Brezilya ve Arjantin'den 5,7 ton kokaini Avrupa'ya kaçırmakla suçlanıyordu. 4,5 yıl kaçak yaşayan Saric, Sırbistan'a iade edildiği 2014'ten beri cezaevinde tutuluyor.



Saric, başka bir davada ise kara para aklamak suçundan yargılanıyor.

