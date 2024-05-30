Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Slovenya hükümeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldığını açıkladı. Son olarak İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya ilan etmişti.

Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı
Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler

Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler

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hükümeti Devleti'ni resmen tanımaya karar verdiğini duyurdu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Slovenya hükümeti bugün 'in bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasına ilişkin kararı kabul ederek Ulusal Meclis'e sundu" ifadelerine yer verildi. 

Bu haftanın başında Norveç, İspanya ve İrlanda da Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tüm taraflarca kabul edilmediği sürece 1967 sınırlarındaki değişiklikleri kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden İsveç, Kıbrıs, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan halihazırda bir Filistin devletini tanımış durumda. Malta da yakında bu kararı takip edebileceğini söyledi.

Bu ay, BM Genel Kurulu'nun 193 üyesinden 143'ü, sadece devletlerin yapabileceği bir şey olan Filistin'in BM'ye katılması yönünde oy kullandı.

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