Slovenya, Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor

Slovenya'nın, Filistin devletini tanıma kararını 13 Haziran'a kadar almasının beklendiği bildirildi. İspanya, İrlanda ve Malta da "koşullar uygun olduğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Slovenya, Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, basına yaptığı açıklamada, hükümetin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını ifade ederek, tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söyledi.

​​​​​​​Fajon, kararın geri dönüşü olmayan bir adım olduğuna işaret ederek, "Hükümetin, Filistin'i tanıma sürecinde olmasından mutluyum. Bununla Slovenya, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin gerekliliği ve -Filistin sorununun iki devletli çözümü konusunda açık bir mesaj gönderiyor" diye konuştu.

Son olarak İspanya, İrlanda ve Malta, "koşullar uygun olduğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını açıklarken, bazı afrika ülkeleri Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Husiler: İsrail'e mal taşıyan her gemiyi hedef alacağız

Husiler: İsrail'e mal taşıyan her gemiyi hedef alacağız

Ukraynalı aktivistlerden Rusya’ya “çığlıklı” tepki

Ukraynalı aktivistlerden Rusya’ya “çığlıklı” tepki

Meksika'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi: 21 eyalet elektriksiz kaldı

Meksika'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi: 21 eyalet elektriksiz kaldı

Netanyahu'dan silah sevkiyatı kararına yanıt: "Gerekirse yalnız kalırız"

Netanyahu'dan silah sevkiyatı kararına yanıt: "Gerekirse yalnız kalırız"

Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 kişi yaralandı

Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 kişi yaralandı

Yunanistan'da halka "çöl tozu" uyarısı

Yunanistan'da halka "çöl tozu" uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...