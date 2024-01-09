Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi’nden dün akşam yapılan açıklamada,

“Krizna mağarasında mahsur kalanlar için başlatılan kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.Saat 15.05'te tüm kurtarma ekipleri ve mahsur kalan kişiler mağaradan çıktı. Kurtarma ekiplerini ve lojistik destek sağlayan ekipleri bu büyük eylem için kutluyoruz” denildi.

Mağrada nasıl mahsur kaldılar?

İki rehber ve üç turistten oluşan ekip, 6 Ocak’ta yerel saatle 08.00’de mağaraya giriş yapmıştı. Üçüncü rehber, ekibin saat 15.00’te kararlaştırılan buluşma noktasına gelmediğini görünce yetkililere ihbarda bulunmuştu. Mağaraya giden kurtarma ekipleri, su seviyesinin yüksek olması sebebiyle mahsur kalanları tahliye edemedi ancak kuru giysi ve yiyecek ulaştırmıştı.