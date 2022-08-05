Soçi'de kritik görüşme: Erdoğan ve Putin 20 günde ikinci kez görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor.

Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelecek.



Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin yönetiminden Erdoğan ve Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede Suriye konusunun da ele alınacağı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin dikkate alınan güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı.

"Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 20 Temmuz'da Tahran'da bir araya geldi.

TAHRAN ZİRVESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katıldığı toplantı sonrası ortak bildiri yayınlanmıştı.



Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde liderlerin, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine kuvvetli taahhüdü vurgulanmıştı.