Bakan Akar'dan Suriye'ye yeni harekat açıklaması

Suriye'ye yeni bir harekat olacak mı?

Tahran dönüşü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek" demişti.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni bir açıklama geldi.

Akar, "Cumhurbaşkanımız çerçeveyi çizdi, yeri ve zamanı geldiğinde mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Teröre destek üzerinden ABD'yi de eleştiren Akar, şunları kaydetti:

"2011'de Suriye'de kriz çıktıktan sonra, ülkemizin sınırlarına, vatandaşlarımıza karşı saldırılar oldu. Böyle bir ortamdan hareketle bir güvenli bölge konusunu gündeme getirdik. Sonunda harekatları TSK tek başına yaptı. Orada ortaya çıkan YPG-PYD oluşumu söz konusu. Müttefiklerimiz PKK'dan farklı bir oluşum olduğunu söylüyor.



"YPG EŞİTTİR PKK"

YPG'nin PKK olmadığını söyleyemek çok yanlış. YPG eşittir sonuna kadar PKK. 2019 Ekim ayında ABD ve Rusya ile yaptığımız mutabakatlar var. Biz muhatapların bize verdiği sözleri tutuğunu göremiyoruz. Oradaki teröristlerin çıkarılmasını kendilerine söylüyoruz.

Tel Rıfat ve Münbiç'te bizim unsurlarımıza karşı çok ciddi tacizler var. Biz hudutlarımızı korumak için, nerede ne lazımsa yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz müttefik ve muhataplarımızla konuştuk. DAEŞ'e karşı mücadeleyi yapan biziz. Hangi koalisyon kuvveti DAEŞ ile göğüs göğüse mücadele etti. Biz terörist ayrımı yapmıyoruz. Bir terörist grubuyla başka terörist grubu etkisiz hale getirlemez. Teröristlerin bölgenin geleceğinde yeri yok."

ABD'DEN F-16 ALIMI

Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına da değindi. Şartlı satış kararı üzerinden ABD Kongresi'ni eleştiren Akar, "Amerikan Kongresi’nde iki ülke arasındaki dostluğa sığmayan bir girişimde bulunuldu" dedi.



Akar, "Bu girişim sonucunda Kongre’den bir takım şartlar sunan bir yasa tasarısı çıkarıldı. Bu yasa tasarısının onayının çeşitli aşamaları var. Arkadaşlarımız hem Senato’da hem Biden’a yönelik, parasını verdiğimiz uçakları bu tasarı olmadan almaya çalışıyor" diye konuştu.



Akar, şunları kaydetti:



"Türk Hava Kuvvetleri NATO ile birlikte çalışıyor. F-35’ler bitince biz durumu yeniden değerlendirdik. F-16 ile devam etmenin uygun olacağını düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayı ile bu yola girdik. Haziran 2021’de süreç başladı. Şu ana kadar yapılan süreçte heyetlerarası çeşitli toplantılar yapıldı. Ağustos’ta da ABD’de bu konuyla ilgili bir toplantı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile yaptığı görüşmeler bağlamında sürecin olumlu işlediğini görüyoruz."