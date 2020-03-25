Solunum cihazını başkasına veren rahip öldü

İtalya'daki corona virüs salgınında aralarında tanımadığı genç bir hastaya kendisi için alınan solunum cihazını veren bir din adamının da bulunduğu en az 60 rahip öldü.



BBC’nin haberine göre 72 yaşındaki rahip Giuseppe Berardelli'nin salgından en fazla etkilenen kentlerden biri olan Bergamo'da hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre rahip Berardelli hastanede tedavi altındayken kilisesinin üyeleri ona solunum cihazı aldı.

Hastanede tedavi gören başka bir hastanın solunum cihazına ihtiyacı olduğunu gören rahibin tedavi olmayı reddediği ve solunum cihazının daha genç bir hastaya verilmesi için ısrar ettiği belirtildi.



Casnigo kasabasının baş rahibi olan Berardelli'nin cenaze töreni düzenlenmeden toprağa verildiği ve tabutunun sokaklardan geçirilirken balkon ve pencerelerindeki kasaba sakinleri tarafından alkışlandığı belirtiliyor.



Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bugün salgın sırasında yaşamını yitiren doktorlar ve rahipler için düzenlenen bir ayini yönetti.



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ÖLÜ SAYISI 6 BİN 820'YE YÜKSELDİ



Vaka sayısının 69 bin 176, ölü sayısının 6 bin 820'ye çıktığı İtalya, Lombardia bölgesinden yayılan salgının büyümesini önlemek için bir süredir karantina altında.



Dünya genelinde 160'dan fazla ülkede görülen salgında 19 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Küresel çapta vaka sayısı 420 bini geçti. Avrupa salgının merkezi haline gelirken ABD'de vakalar hızla artıyor.

İTALYAN BELEDİYE BAŞKANI İSYAN ETTİ