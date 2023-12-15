Somali'de 6,9 milyon kişi yardıma muhtaç olacak

Ülkede 4 milyon kişinin yerinden olduğu hatırlatılan raporda, bunların yüzde 80'inin kadınlar ve çocuklar olduğu vurgulandı.



BM ve diğer yardım kuruluşlarının bu yıl eylüle kadar 8,4 milyon kişiye yardım ulaştırdığı kaydedilen raporda, evini terk etmek zorunda kalanların sadece yüzde 8'inin uygun bir konaklama alanı bulabildiğine işaret edildi.



Kuraklıkla mücadele eden Somali'de son haftalarda yaşanan şiddetli yağışlar ve seller, 650 bin kişiyi yerinden etmişti.



İklim değişikliğinin etkilerinden ötürü ülkenin bazı bölümlerinde kuraklık, bazı bölümlerinde ise şiddetli yağış ve seller görülüyor.