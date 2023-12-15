Somali'de 6,9 milyon kişi yardıma muhtaç olacak

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl Somali'de 6,9 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağını bildirdi.

Somali'de 6,9 milyon kişi yardıma muhtaç olacak

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin hazırladığı raporda, insani yardım çalışmalarının artması ve kuraklığın etkilerinin azalmasıyla 'de yardım bekleyen kişilerin sayısında geçen yıla oranla azalma olduğu kaydedildi.

Raporda, 2024'te kuraklık, sel ve çatışmalardan ötürü 6,9 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyacağı ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi için 1,7 milyar dolar gerektiği ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu: “Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı”

Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu: “Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı”

Haberi Görüntüle

Ülkede 4 milyon kişinin yerinden olduğu hatırlatılan raporda, bunların yüzde 80'inin kadınlar ve çocuklar olduğu vurgulandı.

BM ve diğer yardım kuruluşlarının bu yıl eylüle kadar 8,4 milyon kişiye yardım ulaştırdığı kaydedilen raporda, evini terk etmek zorunda kalanların sadece yüzde 8'inin uygun bir konaklama alanı bulabildiğine işaret edildi.

Kuraklıkla mücadele eden Somali'de son haftalarda yaşanan şiddetli yağışlar ve seller, 650 bin kişiyi yerinden etmişti.

İklim değişikliğinin etkilerinden ötürü ülkenin bazı bölümlerinde kuraklık, bazı bölümlerinde ise şiddetli yağış ve seller görülüyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...