Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 90'dan fazla ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti.

NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" dedi.

Saldırı, maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasında düzenlendi.



Bomba yüklü araç infilak etti. Reuters'ın geçtiği son verilere göre saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hükümet sözcüsü ölü sayısının artabileceğini söylüyor.



Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.



Ancak El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütünün ülkede sık sık saldırı düzenlediği biliniyor.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Mogadişu'da gerçekleşen bombalı saldırıda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İletişim Başkanı Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır'' ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.



TÜRK VATANDAŞLARI DA ÖLDÜ