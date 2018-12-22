Somali polis teşkilatında görevli bir polis memurundan edinilen bilgiye göre, intihar bombacısının kullandığı bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu girişindeki bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.
Çarpma sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çoğunluğu asker 10 kişi yaralandı.
Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı
Anadolu AjansıDünya
- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Somali polis teşkilatında görevli bir polis memurundan edinilen bilgiye göre, intihar bombacısının kullandığı bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu girişindeki bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.