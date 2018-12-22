Somali polis teşkilatında görevli bir polis memurundan edinilen bilgiye göre, intihar bombacısının kullandığı bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu girişindeki bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.

Çarpma sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çoğunluğu asker 10 kişi yaralandı.