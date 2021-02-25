SON DAKİKA HABERİ: BM, Kıbrıs için tarih verdi

SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi Cenevre'de bir araya getirecek. Gayri resmi 5-1 toplantı  27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı 25.02.2021 - 04:20 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 04:44

SON DAKİKA HABERİ: BM, Kıbrıs için tarih verdi

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Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.

AA'nın haberine göre BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor'' ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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