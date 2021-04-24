SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına 'soykırım' dedi

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ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımladı.

Joe Biden açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SOYKIRIM' DİYEN İLK ABD BAŞKANI OLDU

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına 'soykırım' diyen ilk ABD Başkanı oldu.

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Biden, açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 1915'ten başlayarak, Ermeni entelektüeller ve toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklanmasıyla, 1,5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü" ifadelerine yer verdi.



Açıklamasında, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" kelimesini de kullanan Biden, "Biz nefretin tüm şekillerinin çürütücü etkilerine karşı güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz." dedi.



Biden, 1915 olaylarından etkilenen birçok kişinin ABD dahil dünyanın birçok yerinde yeni hayat kurduğunu vurgulayarak, uzun yıllardır ABD'deki Ermenilerin ülkeye zenginlik kattığını vurguladı.



Ermenilerin atalarının hikayelerini Amerikan topraklarına getirdiğini vurgulayan Biden, "Ermenilerin tarihine saygı duyuyoruz. Bu acıyı görüyoruz. Tarihi tasdik ediyoruz. Bunu da suçu birilerine yüklemek için değil, bunun bir daha asla yaşanmaması için yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Biden, insan haklarına saygı duyulan, insanların onur ve emniyetleri ile yaşadığı bir dünya inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, "Dünyada bir daha zulüm yaşanmasını engelleme hedefimizi yeniliyoruz. Dünyadaki tüm insanların iyileşmesi ve uzlaşması peşindeyiz. Amerikan halkı 106 yıl önce bugün başlayan soykırımın kurbanı olan Ermenilere saygı duyuyor." görüşünü paylaştı.



DAHA ÖNCE "BÜYÜK FELAKET, TEHCİR VE KATLİCAM" İFADELERİ KULLANILMIŞTI



Biden’dan önceki iki ABD başkanı olan Donald Trump ve Barack Obama, göreve geldikten sonra konuya ilişkin yaptıkları tüm açıklamada Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen, "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.



ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili düzenli olarak her yıl yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti.

ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: HERHANGİ HUKUKİ TEMELİ YOKTUR

Ankara ise, konuyla ilgili bugün 2021'de neyin değiştiğini merak ettiklerini belirtti.

Soykırım nitelemesi için hukuki hiçbir şart olmadığını bildiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanacağı iddiasına ilişkin Şentop, "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAKİKATLERİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmişti.



Dünya ve özellikle ABD basınında bugün yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen sözde "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığı belirtilmişti.



Wall Street Journal, New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan yetkililere göre Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada, sözde "soykırım" ifadesini kullanabileceği bildirilmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...