SON DAKİKA HABERİ: ABD Senatosu'nda silahlı saldırgan alarmı: Bina tahliye edildi

SON DAKİKA HABERİ: ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. Herhangi bir silah sesi duyulmadığı bildirilirken, binanın tahliye edildiği belirtildi. Polis ekipleri, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin incelemesi devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: ABD Senatosu'nda silahlı saldırgan alarmı: Bina tahliye edildi
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Son dakika haberi!

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi.

ABD polisi tarafından yapılan açıklamada, "Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun." denildi.

Açıklama, "Senato binasının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok." ifadeleri kullandı.

ABD medyasında yer alan habere göre ise, Senato'daki olay, büyük olasılıkla silahlı saldırgan değil, akıl sağlığı sorunu olan birinin gerçekleştirdiği bir eylem.

Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.

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