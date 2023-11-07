İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi

Gallant, insani aralar için artan uluslararası taleplerle ilgili olarak, "İnsani aralar, bana göre, her şeyden önce Hamas tarafından tutulan esirlerin geri dönmesi anlamına geliyor. Rehineler geri dönmeden insani aralar olmayacaktır." dedi.



Gallant, kendisine İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırma niyetinde olup olmadığı sorulduğunda, ordunun ne yapacağı hakkında gerçekleşmeden önce konuşmayacağını söyledi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer hizbullah savaşa dahil olmayı seçerse bu büyük bir hata olur. Rehinelerimiz serbest kalmadan bir ateşkes olmayacak ve yakıt ikmali saklanmayacak. Gazze şehri kuşatıldı. Operasyonlarimizi kentin içinde sürdürüyoruz." dedi.

