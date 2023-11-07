İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi

SON DAKİKA HABERİ: İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini öne sürdü. Galant, "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi." açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas tarafından rehineler iade edilmeden Gazze'de ateşkes veya yakıt ikmali olmayacağını söyledi.

İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi
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Son dakika haberi!  İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerlerinin Filistinli grup Hamas'ın kalesi olan Gazze Şehri'nin kalbinde operasyon düzenlediğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalarda Hamas'ın ellerindeki 240'tan fazla rehineyi serbest bırakmadan önce herhangi bir insani duraklamanın olmayacağını öne sürdü. 

Gallant televizyonda yayınlanan bir basın açıklamasında, İsrail ordusu kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin "kalbinde" konuşlandığını iddia ederek, "İsrail ordusu Gazze'deki Hamas kalelerine her yönden, mükemmel bir koordinasyon içinde saldırdı ve Gazze Şehri çevresindeki kuşatmayı sıkılaştırıyorlar. Zafere ulaşana dek ve rehineler evlerine dönene kadar buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi - 1

GALLANT: HAMAS LİDERİ KAPANA KISILDI

Gallant, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "sığınağında kapana kısıldığını ve çevresiyle irtibatının olmadığını" öne sürerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün binlerce Gazzelinin, (sözde) insani yardım koridorunda güneye doğru ilerlediğini gördük. Tüm Gazze Şehri sakinlerini güneydeki daha güvenli bölgelere gitmeye çağırıyorum. Böylece zarar görmezsiniz. Hamas'ı yok edeceğiz; sivillere zarar vermek gibi bir niyetimiz yok."

İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi - 2

Gallant, insani aralar için artan uluslararası taleplerle ilgili olarak, "İnsani aralar, bana göre, her şeyden önce Hamas tarafından tutulan esirlerin geri dönmesi anlamına geliyor. Rehineler geri dönmeden insani aralar olmayacaktır." dedi.

Gallant, kendisine İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırma niyetinde olup olmadığı sorulduğunda,  ordunun ne yapacağı hakkında gerçekleşmeden önce konuşmayacağını söyledi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer hizbullah savaşa dahil olmayı seçerse bu büyük bir hata olur. Rehinelerimiz serbest kalmadan bir ateşkes olmayacak ve yakıt ikmali saklanmayacak. Gazze şehri kuşatıldı. Operasyonlarimizi kentin içinde sürdürüyoruz." dedi. 

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