SON DAKİKA HABERİ: AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

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Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli 65 yaşında hayatını kaybetti.



Sassoli 26 Aralık'ta İtalya'da bağışıklık sistemine bağlı ciddi bir komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İki haftadan uzun süredir hastanede olan Sassoli'nin ölüm haberini Avrupa Parlamentosu Sözcüsü Roberto Cuillo duyurdu. Sassoli 2019'dan beri Avrupa Parlamentosu Başkanlığını yürütüyordu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZULMUŞTU

AP'den yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.



Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.



Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

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