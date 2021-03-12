SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması

Son dakika haberi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmeye başladığına dair açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "Mısır ile diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.

ÖN KOŞULSUZ GÖRÜŞME VURGUSU

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlattı.

2013 yılında en alt seviyeye inen Türkiye - Mısır ilişkileri uzun süre sonra diplomatik düzeyde başlamış oldu.

'AFGANİSTAN SÜRECİ İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ ATAYACAĞIZ'



Çavuşoğlu, ABD'nin, Afganistan barış anlaşmasının sonuçlandırılması için Türkiye'nin bir toplantıya ev sahipliği yapması yönündeki önerisi göz önünde bulundurulduğunda, süreçte Türkiye'nin devreye girip girmediği şeklindeki soruya, "Türkiye zaten başından beri devrede. Bu imza törenine çağırılan az sayıda ülkeden bir tanesiydik ve Afganistan'da en önemli aktörlerden biriyiz" yanıtını verdi.



Türkiye'nin, bu müzakerenin her iki tarafının da güvendiği bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Hem Taliban, hem müzakere heyeti, yani hükümet tarafı da böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmamızı daha önce bizden istemişlerdi" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kendisinin de Doha'da (geçen yıl ABD-Taliban anlaşması imza töreninin hemen ardından Taliban liderliğinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı ve Katar'daki Müzakere Heyetinin Başkanı) Molla Abdul Gani Baradar'la görüştüğünü belirtti.



"Sürece katkı sağlasın diye bir Afganistan özel temsilcisi de atayacağız" bilgisini veren Çavuşoğlu, Türkiye'de düzenlenmesi öngörülen toplantıya ilişkin şunları kaydetti:



"Tabii, bu toplantıyı tek başımıza yapmayacağız. Burada da Katar sürecine alternatif bir toplantı değil, orayı destekleyici bir toplantı. Kardeş Katar'la da koordinasyon içinde bunu yapacağız, Türkiye'de yapacağız ama bu toplantı sadece bir otel ver, oda ver olmayacak. Amacımız ne? Taliban'la hükümet arasında başlayan müzakerenin sonuç odaklı olarak devam etmesi. Belki bir toplantıda her konuda anlaşma sağlanamayabilir ya da bir çözüm çıkmayabilir ama bu devam eden bir süreç. Ben inanıyorum ki, gerek Türkiye olarak yaptığımız görüşmelerle gerekse tüm uluslararası toplumla gerçekleştireceğimi bu Afganlar arası toplantıda Türkiye olarak önemli katkı sağlayacağız."



Çavuşoğlu, toplantının ne zaman düzenleneceğine dair, "Nisan ayında yapmayı planlıyoruz. Tarihini, içeriğini konuşuyoruz. Böyle bir anlaşmada tabii, herkesin kolayca gelebilmesi için nerede olduğu normal şartlarda önemli değil ama, lojistik bakımdan sanki İstanbul daha kolay olacak gibi." bilgisini paylaştı.



Taliban'la görüşmelere ilişkin Çavuşoğlu, "Temsilcisiyle, müzakerecilerle görüştük, görüşüyoruz da. Mesajlarımızı da gönderiyoruz. Örneğin 'Bu saldırılara son verin. Saldırılar varken gerçek anlamda müzakere olmaz.' diyoruz. Herkes temas ediyor, Amerikalılar biliyorsunuz anlaşma imzaladı Taliban'la." değerlendirmesinde bulundu.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

