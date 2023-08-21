SON DAKİKA HABERİ: Danimarka ve Hollanda elçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SON DAKİKA HABERİ: Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Danimarka ve Hollanda elçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları engelleme üzerine yeni adım

İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları engelleme üzerine yeni adım

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Son dakika haberi!  Türkiye'nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak duyulan rahatsızlık bildirildi.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemlerinin devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Söz konusu diplomatlara, bu aşağılık saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.

Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı.

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