SON DAKİKA HABERİ: DSÖ corona virüste hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı
SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Covid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.
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