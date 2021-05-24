SON DAKİKA HABERİ: DSÖ corona virüste hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Covid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı 24.05.2021 - 13:25

SON DAKİKA HABERİ: DSÖ corona virüste hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı

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