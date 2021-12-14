SON DAKİKA HABERİ: Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Endonezya'nın Maumere kentinin 115 km kuzeyinde denizin ortasında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.12.2021 - 07:33 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 07:44

SON DAKİKA HABERİ: Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! 

'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.

Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.

Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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