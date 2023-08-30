SON DAKİKA HABERİ: Gabon'da askeri darbe girişimi

Son dakika haberi!

Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker, "iktidarı ele geçirdiklerini" bildirdi. Askerler, ülkede Başkan Ali Bongo'nun 3'üncü kez kazandığı seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.

Gabon 24 adlı televizyon kanalına çıkan askerler, kendilerinin, ülkedeki tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiğini öne sürdü.



Seçim sonuçlarının iptal edildiğini belirten askerler, tüm sınırların bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ve devlet kurumlarının feshedildiğini ifade etti.



OPEC üyesi ülkenin hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi.



BAŞKENTTE SİLAH SESLERİ



Öte yandan Reuters ajansı, başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...