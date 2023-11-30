SON DAKİKA HABERİ: Gazze'deki ateşkes 7. gününde: 2 İsrailli rehine daha serbest bırakıldı

Son dakika haberi! İsrail ile Hamas, ateşkes sona ermek üzereyken sabah saatlerinde yeniden anlaşmaya vardı. Son dakikada gelen anlaşmayla ateşkes bir gün daha uzatıldı. Mısırlı yetkililer, ateşkesi yarından itibaren iki gün daha uzatmak için çabalarını sürdürüyor.

Ateşkesin 7. gününde rehinelerle ilgili ilk haber geldi. Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esiri ülkelerine getirilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı.

Söz konusu esirlerin İsrail'e doğru yola çıktığı ifade edilen açıklamada, birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında, rehine karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngören geçici ateşkes geçen hafta Cuma günü başlamıştı. 4 günlük ateşkesin süresi salı sabahı dolmuş, taraflar ateşkesin iki gün daha uzatılmasına karar vermişti. Bugün sabah saterinde ateşkes bir gün daha uzatıldı.



Hamas, ateşkesin uzatıldığı haberi gelmeden önce, İsrail'in, ateşkesin uzatılması karşılığında ölen rehinelerin cenazelerini almayı kabul etmediğini duyurmuştu. İsrail'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geçici ateşkesin iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

