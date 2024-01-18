SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta ABD üssü yakınlarında İHA düşürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta ABD üssü yakınlarında İHA düşürüldü
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Son dakika haberi! IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 23.06'da düşürüldüğü ve saldırının yasa dışı milisler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak gece saatlerinde Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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